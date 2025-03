Biccy.it - iHeartRadio Music Awards 2025, trionfo Swift e Gaga: tutti i vincitori

Ieri sera dal Dolby Theatre di Los Angeles, sono andati in onda gli. La vera regina della serata è stata Taylor(che era presente solo con dei collegamenti video), che si è portata a casa praticamentei premi nelle categorie in cui era nominata e ha addirittura vinto il premio di “Tour del secolo”.Grande soddisfazione aglianche per Lady, che ha trionfato con Die With A Smile in Miglior collaborazione e poi è stata celebrata con un video dei suoi momenti più iconici e onorata con l’Innovator: “Vincere un premio che esalta la mia carriera a 38 anni è difficile da credere. Da una parte mi sembra di fare questo da sempre, dall’altra mi pare cdi aver appena iniziato. Anche se il mondo considera le donne vecchie per essere popstar a 38 anni, ma vi prometto che mi sto solo riscaldando.