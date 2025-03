Igor stimola il jelicic Josko e dice che non avrebbe tollerato il comportamento di Gennaro Gattuso dopo la riga televisiva

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-18 13:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’ex allenatore della CroaziaStimac afferma che ildinel suo sputato pubblico con l’analista televisivo“non si ada un allenatore della divisione di Hajduk”.ha preso ombrage per le critiche dia lui e alla sua squadra in seguito alla sconfitta per 3-0 di Hajduk con i rivali del titolo Rijeka domenica, rifiutando di stringergli la mano o parlagli durante un’intervista post-partita.Le cose si sono riscaldate tra Joško Jeli?i? ela partita. pic.twitter.com/nzed6qe04x– Football croato (@croatiafooty) 16 marzo 2025Lati di stimolo con il miglior uomo gelicoStimac, che ha vinto il titolo croato con Hajduk come giocatore e allenatore, non era impressionato, anche se ha ammesso di avere un forte legame con il gelico.