Ibrahimovic scoppia la nuova grana | adesso cambia tutto

Zlatan: oranella dirigenza rossonera, il gesto clamoroso dell’ex attaccantela– SerieAnewsIl Milan sta vivendo senza dubbio una delle peggiori stagioni dell’ultima decade. La squadra è nona in classifica con 47 punti e sono sei le lunghezze di distacco dalla quarta posizione, l’ultima che regala la qualificazione alla prossima Champions League. Insomma, i rossoneri sono rientrati in corsa anche e sopratgrazie alle due vittore consecutive in rimonta ma la situazione sul campo non è certo delle più rosee.La squadra sta mostrando dei deficit evidenti, sia nel gioco che in fase difensiva. Troppe lacune e la gestione di Sergio Conceiçao non convince appieno. Sembra scontato, anzi, come vi sarà l’addio a fine stagione tra le parti, con i rossoneri che ripartiranno con un nuovo progetto.