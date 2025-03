Iacometti | con il governo Meloni disuguaglianze ridotte smentite le bufale del M5s

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilfa cassa sui poveri, si accanisce sui più deboli e alimenta le? Le opposizioni, a partire da M5S, che ieri si è scagliato in massa contro Palazzo Chigi rivendicando gli straordinari benefici del suo reddito di cittadinanza, non hanno ovviamente dubbi. Il quadro delineato dal rapporto annuale Istat sulla distribuzione del reddito in Italia, secondo la sinistra, non lascia spazio ad equivoci: il centrodestra ha messo in atto una devastante azione di macelleria sociale ai danni dei ceti più bassi. La pistola fumante sarebbe contenuta in un paio di righe della sintesi offerta dall'istituto di statistica in cui si legge che i provvedimenti del «hanno avuto «un effetto contenuto sulla distribuzione dei redditi», diminuendo «in lieve misura l'equità», come dimostrato dall'indice di Gini (che misura le), salito da 30,25 a 30,40%.