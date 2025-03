Ilgiorno.it - I verbali dell’ex poliziotto Carmine Gallo: “Qualcuno voleva sapere com’è la casa di La Russa”

Milano –, il super, morto di infarto il 9 marzo nella suaa Garbagnate, hinterland milanese, mentre era agli arresti domiciliari, davanti al pm Francesco de Tommasi riavvolge il filo di come e quando è iniziata l’avventura di Equalize, la società, prima semplicemente informatica, e poi, al suo ingresso come amministratore delegato, focalizzata più sul cyber-spionaggio. “Equalize nasce nel 2018 da un’idea mia e di Pazzali, lo avevo conosciuto quando ero dirigente del Commissariato di Rho competente su Fiera Milano di cui lui era ad. È nata un’amicizia, ci frequentavamo con le famiglie, gli volevo bene”. “Abbiamo pensato di fare qualcosa insieme (.) Lui ha costituito una società da solo (.) Io ero ancora in Polizia, mi mancava un mese per andare in pensione. All’inizio Equalize era una società informatica”.