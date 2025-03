Romatoday.it - I truffatori della moglie di Enrico Vanzina incastrati da una pausa al fast food

Leggi su Romatoday.it

Traditi da un hamburger. Unacibo fatale per i due giovani che dalla Campania erano arrivati a Roma per truffare Federica Burger,del regista e sceneggiatore. Poco prima di interpretare il raggiro che li avrebbe portati a truffare la donna, rapinata di gioielli per un.