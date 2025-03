Cultweb.it - I trasporti pubblici? Li ha inventati un filosofo e con precisione matematica (almeno all’inizio)

Considerate le prove che ogni cittadino deve superare quotidianamente per spostarsi in città, l’idea che a inventare il primo trasporto pubblico della storia sia stato un grande pensatore (nonché matematico) è un invito a prenderla con filosofia. Ma questo dice la storia. Nel pieno del Seicento, in un’epoca in cui la mobilità cittadina dipendeva esclusivamente da cavalli e carrozze private, Blaise Pascal, noto per le sue scoperte matematiche e filosofiche, ideò il primo sistema di trasporto pubblico con percorsi fissi, anticipando di oltre due secoli le moderne reti di autobus e tram. Il suo progetto, i “Carrosses à Cinq Sous“, introdusse un concetto innovativo: mezzi collettivi con tratte prestabilite e frequenze regolari, accessibili a un’ampia fascia della popolazione.Pascal concepì questo servizio nei suoi ultimi anni di vita, consapevole di essere gravemente malato.