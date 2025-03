I tempi di recupero di Dumfries | ecco cosa trapela

Leggi su Ilnerazzurro.it

di. Denzeldovrà fermarsi per almeno due settimane a causa del problema muscolare accusato nella sfida contro l’Atalanta. Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno olandese salterà con ogni probabilità la gara contro l’Udinese alla ripresa del campionato, con un possibile rientro tra il derby del 2 aprile e la trasferta di Parma del 5.Nonostante l’infortunio, in casa Inter non c’è grande preoccupazione, ma saranno gli esami a stabilire con certezza l’entità del problema. Lo stesso Simone Inzaghi ha minimizzato la situazione: “Ha avuto un indolenzimento, sarà da valutare. Sembrava unada poco, tanto che non voleva nemmeno essere sostituito”.Intanto, la federazione olandese ha ufficializzato l’assenza diper le prossime sfide della Nazionale: “Dopo gli esami medici, è risultato non idoneo per le partite contro la Spagna e non si unirà al ritiro a Zeist”.