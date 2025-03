Fanpage.it - I telefonini hanno stravolto la vita di Buffon, aveva paura: “Non sono più uscito”

Gigiha raccontato come l'avvento degli smartphone gli abbiano cambiato profondamente la, al punto da non farlo più uscire perdi essere ripreso: "Se avessero pubblicato un video mio mentre ballavo all'Hollywood a Milano a petto nudo in pista, mi avrebbe creato dei problemi enormi"