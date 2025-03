Ilgiorno.it - I “Supereroi” arrivano a Pavia: la mostra a Palazzo del Broletto

, 18 marzo 2025 – E’ visitabile - l’ingresso è gratuito ed è possibile dalle 15 alle 21 - fino al 23 marzo aldeldila”, che dopo un lungo tour in giro per l’Italia torna in Lombardia. Curata dagli agenti della Polizia di Stato Ester Lo Feudo, Marzo Domizi e Giovanni Marcellino, lafotografica racconta il mondo della pedofilia online entrandovi in punta di piedi. E proprio per questo fa riflettere e scuote le coscienze. “” è più di una “semplice”fotografica. Le immagini, accompagnate dagli emozionanti e toccanti testi realizzati da Rosaria Della Ragione, proiettano il visitatore in un mondo che sin troppo spesso viene ignorato: quello della vita dei piccoli in rete. Già, la vita e non le attività. Perché può capitare che bambini e ragazzini si avventurino nel mondo di web e chat e finiscano nella rete di mostri e orchi.