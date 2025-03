Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 18 marzo 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Morgane – Detective geniale, su Canale 5 Fast X. Guida aiTv della serata di martedì 18Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 The Equalizer – Il vendicatore. Robert McCall, ex agente della CIA, è impiegato in un supermarket e la sua vita grigia ha una scossa quando decide di aiutare Teri, una giovane prostituta che si è messa nei guai con la mafia russa. Robert entra però nel. Su Rai Movie alle 21.10, “Chef – La ricetta perfetta” ci porta nel mondo della gastronomia. Los Angeles, Carl Casper, chef creativo di un famoso ristorante di Los Angeles, prepara un menù innovativo per il critico Ramsey Michel, che però lo stronca sul suo blog.