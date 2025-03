Sport.quotidiano.net - I piani di Sinner: subito Amburgo dopo Roma

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 18 marzo – Jannikparteciperà anche al torneo Atp 500 diprogrammato sulla terra rossa tra il 17 e il 24 maggio, ovvero esattamente nella settimana compresa tra la fine degli Internazionali d’Italia e l’inizio del Roland Garros.la lunga sosta che lo terrà lontano dai campi fino al prossimo 5 maggio, il numero uno al mondo inserisce un altro tassello nella preparazione del secondo Slam stagionale, con l’obiettivo di perfezionare al meglio le proprie prestazioni su quella superficie (la terra rossa, per l’appunto) in cui finora ha riscontrato maggiore difficoltà e sulla quale in questa stagione cercherà di fare il vero e proprio salto di qualità. Ad annunciare la sua presenza adgli stessi organizzatori del torneo attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui canali social: “Sono emozionato di fare il mio debutto all’Hamburg Open, un torneo con molta storia nel nostro sport - le parole dello stessoriportate sul sito web della competizione – non vedo l'ora di giocare al Rothenbaum a maggio e di visitare finalmente”.