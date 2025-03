Universalmovies.it - I Peccatori | Tanti poster dall’horror di Michael B. Jordan

Ad un mese esatto dal lancio nelle sale italiane, l’horror Iè tornato protagonista in rete grazie al rilascio di una valanga di.In una recente intervista il regista Ryan Cooger ha descritto il suo film come un’opera originale, dove i vampiri non sono l’unica attrattiva narrativa. Un estratto delle sue parole: “Il film è molto fluido nei generi. Passa da un genere all’altro. Sì, i vampiri sono un elemento, ma non è l’unico elemento soprannaturale nel film. Il film parla di molto più di questo.”Iapproderà nelle sale italiane dal 16 aprile 2025.Scritto e diretto dal regista candidato all’Oscar® Ryan Coogler, “I” ha come protagonistaB.(i franchise di “Black Panther” e “Creed”) in un doppio ruolo, al fianco della candidata all’Oscar® Hailee Steinfeld (“Bumblebee”, “Il Grinta”), Jack O’Connell (“Ferrari”), Wunmi Mosaku (“Passenger”), Jayme Lawson (“The Woman King”), Omar Benson Miller (“True Lies”) e Delroy Lindo (“Da 5 Bloods – Come fratelli”).