Ilgiorno.it - I familiari e i silenzi della Procura. Match dei campioni di Dna, il legale dei Poggi prende tempo: “Tanto clamore, ma nessun atto”

Garlasco (Pavia), 18 marzo 2025 – Ildi Pavia per la riaperta indagine sull’omicidio di Garlasco colpisce anche la famigliavittima. “È un po’ paradossale - ammette l’avvocato Gianluigi Tizzoni, da sempredei- ma in mezzo a tutto questomediatico, a me di questa indagine, formalmente, non risulta proprio nulla: non ne siamo stati ufficialmente notiziati”. Uno che non dura solo da martedì scorso, quando è trapelato l’avviso di garanzia peraltro notificato il 21 febbraio, ma che in realtà prosegue già dall’ottobre dello scorso anno, anzi dal maggio precedente, quando prima il Gip negò allala riapertura delle indagini che poi invece laottenne dalla Cassazione. Non una settimana, ma già diversi mesi di indagini nel totaleo, anche nei confrontifamigliavittima.