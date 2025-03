Agi.it - I dubbi del genetista della famiglia Poggi: "Non è detto che il dna sotto le unghie di Chiara sia di Sempio"

AGI - Non èche il dna trovatoledisia quello di Andrea. Per far capire il perché non ci siano certezze sul punto, ilMarzio Capra, dall'inizio e per tutti i processi consulente dell'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legaleragazza uccisa a Garlasco, richiama un altro noto caso di cronaca: "Quel dna non identifica esattamente una persona ma un aplotipo. Quando il dna di 'Ignoto 1' nell'indagine sulla morte di Yara Gambirasio venne identificato in quello di Giuseppe Guerinoni non significava che era suo ma che si collocava nella sua discendenza. Da lì poi si arrivò a Massimo Bossetti". Capra, uno dei massimi esperti in materia di dna, rivendica la correttezza del lavoro suo e dei professionisti che lo hanno affiancato spingendosi a dire che, se davvero i colleghidifesa Stasi insisteranno sulla tesi che quel dna è di Andrea, "si andrebbe verso l'ipotesi a nostro carico di falso in perizia, ma non voglio crederci perché si parla di persone esperte del mestiere, non possono avere preso un abbaglio così e sono certo che cambieranno radicalmente posizione se il materiale sarà messo a disposizione e analizzato in una consulenza".