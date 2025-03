Quotidiano.net - "I dazi frenano la crescita globale". E l’Ocse taglia le stime sul Pil italiano

di Trump? Un vero e proprio boomerang. Perchélae riaccendono l’inflazione anche negli Usa. Oltre a mettere a rischio una relazione, quella tra le due sponde dell’Atlantico, che secondo l‘American Chamber of Commerce to the European Union vale 9.500 miliardi di dollari in scambi e inventi bilaterali. E’ salato il conto della guerra commerciale scatenata dalla Casa Bianca: l’alert emerge chiaro dalle nuovedel, secondo cui lamondiale è destinata a ridursi a causa "delle barriere commerciali più elevate in diverse economie del G20 e di una maggiore incertezza geopolitica che grava su inventi e spesa delle famiglie". Nelle sue prospettive economiche intermedie, infatti, l’organizzazione con sede a Parigi prevede che il Pilsi espanderà del 3,1% quest’anno, meno del 3,2% registrato nel 2024, per poi rallentare ancora al 3% nel 2026.