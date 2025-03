Amica.it - I costumi di “Biancaneve” sono così terribili come dicono tutti?

Tante furono le difficoltà e le spese di produzione, che la versione animata di Biancaneve e i sette nani del 1937 fu chiamata a lungo “la follia di Walt Disney”. Il successo del cartone animato (premiato anche con l’Oscar) però ripagògli sforzi, almeno sul piano creativo. Vedremo se questo nuovo adattamento di Biancaneve sarà in grado di riscattarsi allo stesso modo: il live action con Rachel Zegler e Gal Gadot arriva al cinema il 20 marzo inseguito da polemiche, ritardi nella produzione e cambi di sceneggiatori. Le critiche non sifermate neanche all’uscita del trailer e delle prime immagini del film, anzi: perfino i più entusiasti hanno storto il naso alla vista dei, giudicati non altezza di una produzione di questo tipo, più simili a una “maschera” di Carnevale o a un Cosplay.