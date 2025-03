Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per credere al grande sogno

Nel dubbio, ritirate fuori la valigia e aprite tutti i cassetti. Questo Bologna è troppoper restare confinato dentro un. Cinquantatrè punti in campionato e quarto posto solitario che profuma di Champions. I rossoblù l’hanno rifatto ancora. Forse persino meglio di un anno fa, quando, guidati da Thiago, sconvolgevano la serie A con l’effetto sorpresa. Vabbè, ma ti pare che si possono ripetere? Adesso ci pare, eccome se ci pare. Sono (almeno)per crederci. Uno per ogni gol con cui il Bologna domenica ha spettinato la Lazio. Il fattore Italiano. Dategli un punto d’appoggio e vi risolleverà l’umore. Vincenzo Italiano ha preso una panchina abitata dal fantasma di Motta: in pochissimi avrebbero accettato di misurarsi con l’Impossibile, dopo una storica qualificazione in Champions; quasi nessuno l’avrebbe fatto con il sorriso che aveva il nuovo tecnico rossoblù alla sua presentazione.