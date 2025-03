Gqitalia.it - I benefici dei semi di chia, il superfood noto già agli aztechi, di cui non potrai più fare a meno

deidisono noti fin dal tempo degli aztechi, che li associavano alla forza. «Vengono tuttora considerati un: ricchissimi di proprietà, se inseriti in una dieta sana e in uno stile di vita corretto risultano davvero meravigliosi». Parola di Carlotta Gnavi - farmacista, esperta in medicina complementare e divulgatrice scientifica -, in libreria con Superimmunità. Come potenziare le tue difese per proteggerti da virus, batteri e tumori (edizioni Piemme, 320 pagine, 18,90 euro).Tutti ideidi«Anzitutto, tra le fonti vegetali sono i più ricchi di acidi grassi omega 3, fondamentali per abbassare l'infiammazione silente del nostro organismo: il quantitativo quotidiano consigliato - pari a 30 grammi, circa di cuci - fornisce infatti 9 grammi di grassi e ben il 60% di questi è costituito da omega tre e solo il 20% da omega sei.