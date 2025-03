Juventusnews24.com - Huijsen rivela: «Scelsi la Juve invece del Real Madrid per questo motivo, è stata la scelta giusta. Su Allegri e sul mio futuro…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24analizza il suo arrivo alla: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore sull’attuale interesse delL’ex difensore della, attualmente in forza al Bournemouth, ha rilasciato un’intervista a Relevo.ARRIVO ALLA– «Sono andato allaa 16 anni e ho fatto la trafila delle giovanili fino a raggiungere la prima squadra. La scorsa stagione sono andato in prestito alla Roma, dove ho giocato per metà anno finché non mi hanno acquistato dall’Inghilterra. Ilper cui sono andato in Italia è stato quello di migliorare dal punto di vista difensivo, volevo essere più completo. In Spagna ho mantenuto il mio controllo di palla e in Inghilterra ho mantenuto l’intensità con cui giocano. Il ritmo elevato e il gioco uno contro uno mi hanno fatto imparare molto».