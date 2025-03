Milanotoday.it - Housing sociale per giovani, disabili, Lgbt+ e per chi è in difficoltà

A Milano, nel quartiere di Quinto Romano, ci saranno 31 nuovi appartamenti in cooperativa. È il frutto del recupero di via Caldera 109/B, avviato nel 2022 da Spazio Aperto Servizi per offrire un luogo inclusivo e accogliente per nuclei familiari che non riescono ad accedere al mercato immobiliare.