Honduras, incidente aereo nel mar dei Caraibi: ci sono almeno 12 morti

Un tragicoha provocato la morte di 12 persone al largo delle coste dell’. L’ha coinvolto un piccolo velivolo con a bordo 17 persone, tra cui 15 passeggeri e due membri dell’equipaggio. L’era decollato dall’aeroporto dell’isola di Roatán intorno alle 18 ora locale (l’una di notte in Italia), ma appena un minuto dopo il decollo è precipitato in mare.Roatán è una splendida isolaca situata nel nord dell’, a circa 60 chilometri dalla terraferma, nota per le sue spiagge e il turismo subacqueo. Nonostante il fascino del luogo, l’isola è stata teatro di questa tragedia che ha sconvolto l’intera comunità locale e le autorità del paese.La polizia honduregna ha confermato che cicinque sopravvissuti, mentre le ricerche per recuperare tutti i corpi delle vittimeancora in corso.