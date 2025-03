Liberoquotidiano.it - "Ho saputo come fa la formazione": Juventus, la gola profonda inchioda Thiago Motta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Antonio Cassano non le manda a dire. E così l'ex attaccante di Roma, Inter e tantissime altre squadre punta il dito contro, principale responsabile, secondo i tifosi del disastro bianconero. "è in grandissima difficoltà, totale confusione e zero idee.fa la? Niente, ha perso di mano il gruppo", afferma. E ancora: "Io parto dalle dichiarazioni diche sottolineaanche con l'Atalanta, contro la Fiorentina siamo partiti bene. Lui giustamente si prende delle responsabilità e le colpe ma non posso credere che pensa quel che dice. Contro l'Atalanta ha preso 4 gol ne poteva prendere 8, con la Fiorentina al primo cazzotto, crolla.". Ma nel suo flusso ininterrotto di veleno su, ecco che svela un retroscena suil tecnico bianconero sceglie chi mandare in campo: "Poi voglio capire una cosa: hoche fa lain base a chi si allena meglio, al di là dei nomi.