Ho provato e promosso la spazzola sciogli nodi per capelli al top e anche un massaggio alla testa

Leggera, favolosa suie perfettaper un leggerocute: è ladi Chiara Ambra, districante, adatta a ogni tipologia di: lisci o quelli ricci, asciutti o bagnati.A un piccolo prezzo si può avere a casa un prodotto favoloso, che entra di diritto nella haircare routine, tra i suoi vantaggi quello di non appesantire la chioma, ma di renderla più leggera, morbida e luminosa.Chiara Ambra Districante e perfetta sia suibagnati che su quelli asciutti 7,99 EUR Acquista su Amazon Tutti i buoni motivi per cui è diventata la mia nuova crush e non posso proprio più farne a meno quando dedico del tempocura della mia chioma.