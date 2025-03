Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso 26 chili in 3 mesi all’Isola, ne ho ripresi 29 in un mese. Non riuscivo ad allenarmi, dopo la nascita della bimba”: Andrea Cerioli ha fatto la liposuzione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, qualchefa, si è sottoposto a una miniper rimuovere del grasso localizzato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sempre condiviso il suo percorso su Instagram e, lo scorso novembre, ha pubblicato – insieme al dottor Giorgio D’Angelo – un video in cui gli spiega: «L’ex tronista di “Uomini e donne”ha spiegato perché abbia deciso di ricorrere ad una piccolaper rimuovere il grasso in eccesso. “Ho26in tre, è accaduto quando sono stato naufragodei Famosi nel 2021,- ha spiegato su Instagram – poi, ne ho29 in un. Non sono riuscito ad, uno perché Arianna (con la quale si sposerà il 24 maggio prossimo, ndr) è rimasta incinta, poi ha partorito ed è nata la bambina. Non hoin tempo a fare un percorso.