Ilfattoquotidiano.it - “Ho passato gran parte della mia vita a preoccuparmi di essere strana per i miei denti. Ora tutti li amano, e anche io”: la confessione di Aimee Lou Wood

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E ci si chiede come maiLou, tra le protagoniste di The White Lotus 3, sia senza dubbio la più affascinante? La sua bellezza sta nell’imperfezione o meglio, nell’naturale. “Homiadiper via dei. Ora mi rendo conto che potrebbeil mio superpotere”.parla di come, quando nel 2009 Georgia May Jagger è diventata testimonial di Rimmel London, ha capito di non“buffa” e ha iniziato a sentirsi paragonare a una mo: “Voglio ringraziare Georgia per avere rappresentato le ragazze con isporgenti”. Diventata nota con Sex Education, in The White Lotus è la giovane fidanzata di Rick (Walton Goggins): la differenza d’età non è l’unica cosa che sembra separare la coppia perché c’èun conto in sospeso colche lui sembra dover chiarire.