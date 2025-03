Tuttivip.it - “Ho deciso, perché è finita tra noi”. Grande Fratello, anche Javier e Helena sono ormai storia

Dopo la puntata delPrestes hadi affrontareMartinez nel giardino della casa per chiarire la situazione tra loro. La modella brasiliana ha voluto mettere le cose in chiaro, dichiarando senza mezzi termini che tra loro non c’è possibilità di un ritorno e che le divergenze caratteriali rendono impossibile un’intesa. Il suo tonoha subito fatto capire ache la situazione eradefinitiva.Di fronte alle parole diha reagito con un certo fastidio, ribadendo che lei è libera di fare ciò che desidera. Ma la modella non si è tirata indietro e ha voluto sottolineare che, a suo parere, lui sarà il primo a cercare qualcun’altra. Le sue parole hanno innescato una reazione immediata nel pallavolista, che si è difeso dicendo che non sta cercando alternative, maha insistito sul fatto che la loro relazione sia stata un errore.