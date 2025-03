Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto paura del terremoto ai Campi Flegrei, tremava tutto. Io Sanremo 2026? Beato chi va! SereNata a Napoli è il mio atto d’amore”: così Serena Rossi

ha deciso di omaggiare la sua terra e la suacon lo spettacolo teatrale ““, dal 22 marzo a Torino, poi Roma, Firenze,Bologna e Milano per poi partire con le date estive. A FqMagazine l’attrice ha raccontato come è nato lo spettacolo, qual è il suo rapporto con la città, ma anche del Festival die dei pmi viaggi con la famiglia.Come nasce l’idea di “”?Nasce tantissimi anni fa dal desiderio e dalla voglia di raccontare la storia e le emozioni e i sentimenti legati alla mia città attraverso la sua musica meravigliosa. Quindi è un progetto che ho nel cuore da tanto tempo, che ho iniziato però a far diventare concreto più di un anno fa in realtà.Come hai organizzato il lavoro?Ho messo su una squadra di autori, autrici, regista, direttore musicale, insomma, di persone con una grande sensibilità e anche un grande talento, una grande preparazione, un grande anime affini alla mia insomma.