Biccy.it - Helena accusa Javier di averla lasciata per un motivo preciso: “Vogliamo scommettere che lo farai?”

Leggi su Biccy.it

Prestes ieri sera è statadaMartinez dopo che quest’ultimo ha rinforzato i suoi dubbi sul fatto che a lei piaccia tutt’ora Lorenzo Spolverato. La brasiliana ha incassato, smentito e poi contrattaccato l’ex fidanzatondolo diper unben(e irreale, ma sono punti di vista). Quale? Voler andare con qualcun’altra in settimana.QuandoMartinez nel lasciarla le ha detto “sei libera di andare con chi ti pare” alludendo al suo interesse per Lorenzo Spolverato (anche lui single dopo la rottura con Shaila Gatta),Prestes gli ha risposto specchio riflesso. “No, sei tu libero di andare con qualcuna questa settimana. Sono pronta a. Scommetto che tu vai con qualcuno questa settimana. Sei tu che vuoi andare con qualcuno, non io, io so quello che voglio.