Happy Gilmore 2 | Netflix sforna il trailer ufficiale

ha da poco diffuso ildi2, atteso sequel della commedia sul gol con Adam Sandler.Dopo quasi 30 anni dal primo iconico capitolo (da noi col titolo Un Tipo Imprevedibile) il buon Adam Sandler si appresta a tornare sui campi da golf – e quindi su– con un sequel ricco di guest star, tra cui la dei “Kansas City Chiefs” Travis Kelce, Bad Bunny, Eminem e Ben Stiller (che probabilmente riprenderà il suo ruolo non accreditato di “Hal” dal primo film). Tra l’altro ci sarà spazio per alcuni dei migliori golfisti del momento come Rory McIlroy e Bryson DeChambeau, in parte reclutati da Pro Shop Studios, co-produttore del film.2 (da noi Un Tipo Imprevedibile 2?) approderà sudal 25 luglio 2025.Il film nasce dall’estensione del mega-accordo tra lo streamer e laMadison Productions di Sandler, accordo che negli ultimi anni ha contribuito a portare in piattaforma “Ridiculous 6“, “The Do Over“, “Sandy Wexler“, “Matrimonio a Long Island“, “Murder Mystery” e “100% Fresh“.