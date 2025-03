Liberoquotidiano.it - "Hanno dato degli imbecilli ai giudici". Garlasco, Vittorio Feltri condanna le toghe

La riapertura del caso riguardante il delitto di, avvenuto ai danni dell'allora studentessa Chiara Poggi e che ha visto come unicoto il suo ex-fidanzato, Alberto Stasi, ha sconvolto sia l'opinione pubblica italiana sia la famiglia Poggi, che credeva di aver chiuso con questa tragica storia. Il test del Dna obbligato ad Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara, che frequentava spesso la loro casa, ridà adito ai legali di Alberto Stasi, che gridano la sua innocenza a gran voce. Del caso si parla anche a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento di Rete 4, condotto da Nicola Porro. Ospite, in collegamento, c'è il direttore del Giornale,, che di Stasi è proprio amico e lo frequenta spesso e non ha dubbi nel difenderlo: "Lo conosco bene Alberto Stasi, ci vado a pranzo anche adesso che è carcerato, però siccome lavora e può uscire di galera durante il giorno, io lo invito a pranzo al Baretto, facciamo tante chiacchiere e mi rendo conto che è una persona specchiata, una persona perbene, non è un assassino".