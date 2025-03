Dilei.it - Hanami, la bellezza fugace che ci fa stare bene

Quest’anno più che mai, non si fa che parlare di. C’è chi parte per il Giappone per immergersi a pieno in questo distillato di saggezza orientale, c’è chi si dedica alla lettura di libri sul tema come il famosissimo Passione Sakura. La storia dei ciliegi ornamentali giapponesi e dell’uomo che li ha salvati di Naoko Abe e chi semplicemente, inizia a guardare alle fioriture con occhi nuovi. Sì perché anche per noi occidentali è possibile immaginare di celebrare l’effimero spettacolo delle fioriture con una spinta filosofica e spirituale, basta volerlo davvero e tentare un po’ di pratica. Ecco come e perché è così magico.Cos’èL’, letteralmente “guardare i fiori”, è una tradizione giapponese che celebra la fioritura dei ciliegi (sakura) e l’osservazione di questa meraviglia naturale.