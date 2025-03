Ilveggente.it - Hamilton ribalta subito la classifica: bomba in Formula 1

la. Il pilota inglese non molla. Anzi rilancia. Lain vista della gara in CinaDecimo posto alla fine della sua prima gara in Ferrari. E qualche audio con annesso fastidio con il box. Nessuno si aspettava, forse, una delusione del genere alla prima uscita dicon la Rossa. Eppure è andata così.lain1 (Lapresse) – Ilveggente.itC’è la gara in Cina, per cercare di rimettere le cose a posto. Anche se questa macchina, al momento, ha dimostrato di essere molto distante dalle altre. Ma, che è molto esperto e sa benissimo che tutto può cambiare da un momento all’altro, alla fine del Gran Premio in Australia non si è abbattuto, anzi. Ha deciso di alzare l’asticella con alcune dichiarazioni che, si spera, possano diventare realtà già dall’impegno previsto in questo fine settimana.