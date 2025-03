Ilnapolista.it - Hamilton in Ferrari non faccia la fine di Cristiano Ronaldo alla Juventus (Il Giornale)

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo il flop nell’esordio in Australia con la(decimo posto), Lewisrischia di diventare il “casoinnonladiIlscrive:Si è sfiorato il big bang tra i duesti in lotta per un ottavo posto. Insomma. in Australia non ha funzionato praticamente nulla: sono mancate prestazioni, passo, strategia e pure le comunicazioni tra i piloti e il box.ha reagito quasiRaikkonen e in due occasioni ha replicato ai consigli di Riccardo Adami con un «Lasciamo fare», che ha ricordato molto il «Leave me alone» di Kimi. Inc’è un problema radiofonico da risolvere quanto prima. Qui non servono bacchette magiche, solo buon senso. Dopo la prima gara della stagione, la Rossa è già con le spalle al muro, costretta a reagire per evitare che l’operazioneimploda ancora prima di dare risultati.