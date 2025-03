Secoloditalia.it - Hamas rifiuta di prolungare le trattative sugli ostaggi, notte di fuoco: Israele bombarda Gaza

La tregua è finita, andate in guerra.di, in Medio Oriente, con una serie di attacchi aerei dinella Striscia di, ripresi nellasu ordine di Benjamin Netanyahu, che ha ordinato “la ripresa della guerra” contro, dopo che gli sforzi per estendere il cessate ilsono falliti. Il bilancio delle vittime continua a salire. Secondo il direttore del ministero della Sanità della Striscia, Mohammed Zaqout,i morti sono saliti “ad almeno 330, per la maggior parte donne e bambini palestinesi, mentre i feriti sono centinaia. “di proseguire le”, ha fatto sapere Tel Aviv per spiegare i raid.“avrebbe potuto rilasciare gliper estendere il cessate il, invece ha scelto il rifiuto e la guerra”, ha commentato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Brian Hughes, al Times of Israel, dopo la ripresa dei raid israeliani contro la Striscia di