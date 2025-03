Iltempo.it - Hackman, le telefonate di Betsy Arakawa riaprono il caso: cambia la data della morte

Genela. Le autorità hanno scoperto nuove informazioni cheno la cronologia di quando credono che l'attore premio Oscar Genee sua moglie,, siano morti. Inizialmente il medico legale aveva affermato chefosse deceduta l'11 febbraio euna settimana dopo., però, avrebbe effettuato più chiamate a una clinica sanitaria il 12 febbraio. Il dott. Josiah Child, che dirige la Cloudberry Health, ha detto alla Bbc che, sebbene la clinica non avesse mai curato, lei aveva chiesto un consulto medico. «Ha chiamato e ha descritto una congestione ma non ha menzionato difficoltà respiratorie, mancanza di respiro o dolore al petto», ha detto. E ha aggiunto: «aveva inizialmente fissato un appuntamento per il 12 febbraio ma ha annullato il 10 febbraio, spiegando che aveva bisogno di prendersi cura del marito.