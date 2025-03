Lanazione.it - “Ha perso i sensi improvvisamente”: 17enne muore in gita scolastica, era in nave

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 18 marzo 2025 – “Ha”. Una tragedia che lascia senza fiato quella accaduta su un traghetto tra Napoli e la Sicilia nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo. Una ragazza di dicassette anni, studentessa di un istituto superiore, il Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, è morta sullaper un malore che non le ha lasciato scampo. Era incon compagni e genitori. Era sera, laera partita da non molto. I ragazzi erano nelle loro cabine. Ci sarebbe stato l’allarme da parte di una compagna. La comitiva è uscita subito dalle cabine stesse. Le telefonate di emergenza al 118 e alla Guardia Costiera da parte dell’equipaggio dell’imbarcazione sono partite subito. Ma per la ragazza, raggiunta dalnale medico partito da Napoli, non c’è stato niente da fare.