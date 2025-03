Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Fino alla fine, Martedi 18 Marzo 2025

Leggi su Digital-news.it

18sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dfantascienzacommedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e su SkySuspense HD alle 21:45 sul canale 306, "", il nuovo thriller diretto da Gabriele Muccino. Ambientato a Palermo, il film segue la storia di Sophie, una giovane americana cresciuta in un mondo ovattato e solitario, che accetta di vivere un’esperienza fuori dagli schemi con Giulio e i suoi audaci amici. Le ventiquattro ore trascorse insieme cambieranno per sempre la sua esistenza, tra emozioni travolgenti, segreti inconfessabili e decisioni irreversibili. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Limonov", un biopic Sky Exclusive selezionato in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2024, tratto dal romanzo di Emmanuel Carrère.