Thesocialpost.it - Guida autonoma, il test sulla Tesla solleva nuovi dubbi: ecco cosa fa con questo muro nel test di un ex ingegnere NASA

Il sistema diAutopilot ditorna a far parlare di sé, e non sono buone notizie. Questa tecnologia si affida esclusivamente alle telecamere per rilevare ostacoli e seguire il percorso. Ma è davvero sicuro? Questa è la domanda che si è posto l’exe YouTuber Mark Rober, che ha deciso diare il sistema con un esperimento sorprendente. Secondo quanto emerge dal suo video, Rober ha dipinto uncon l’immagine di una strada libera, in stile Willy il Coyote. Il risultato? Beh, qui sta il problema. Scopriamo come ha reagito.Leggi anche: Dormi col cellulare in carica vicino a te la notte? Perché non dovresti farlo più: i rischi per la tua salute e per la tua sicurezzaLa, in modalità ““, non ha rilevato l’ostacolo e si è schiantata senza nemmeno tentare una frenata.