Guess potrebbe lasciare la borsa? A dare supporto è il brand WHP Global

Nella giornata di ieri lunedì 17 marzo il gruppo americano di abbigliamento(che possiedeJeans, Marciano e Rag&Bone) ha annunciato di aver ricevuto una proposta di acquisto della maggioranza delle sue azioni dal gruppo WHP. Questosignificare che, dopo 29 anni (ovvero dal 1996, anno di creazione del marchio), ildefinitivamente uscire dallalascia lagrazie a WHPSecondo un comunicato stampa del, sarà la società di investimento americana ad acquisire le azioni. Fondata e guidata da Yehuda Shmidman, ha già acquisito il marchio olandese di denim G-Star nel 2023. Nel comunicato si legge che ha formulato “una proposta non vincolante, attraverso la sua filiale WHP Investments, di acquisizione per 13,00 dollari per azione, in contanti, delle azioni circolanti di