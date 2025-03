Today.it - Guccione e Tavernelli squalificati. Bucchi deve inventarsi un Arezzo diverso

Cristiannon è un allenatore che ama il turn over. L’ha detto in conferenza stampa e questo inizio della sua gestione lo conferma: in difesa Gilli ha giocato titolare sette volte su sette, Chiosa sei su sette. Per Gigli solo una presenza dall’inizio contro il Carpi, per Lazzarini zero.