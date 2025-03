Cityrumors.it - Guasto, terremoto e non solo: giornata da incubo per i treni

Leggi su Cityrumors.it

È stata un martedì molto difficile per il trasporto ferroviario. Da Nord a Sud disagi dovuti nona problemi tecnici. La situazione sta ritornando alla normalitàUnadaper gli italiani che dovevano sfruttare la rete ferroviaria per spostarsi. Da Nord a Sud continui ritardi ed una situazione davvero complicata che sta ritornando alla normalitàin queste ultime ore. Al momento si registrano decine di cancellazioni die ritardi in tutto il Paese per problemi assolutamente differenti.e nondaper i(Ansa) – cityrumors.itI fari erano puntati principalmente su Milano. Lì a causa di untecnico moltihanno subìto ritardo o addirittura cancellazioni. Rfi non è mai entrata nel dettaglio precisando che si è trattato di un problema tecnico.