Secoloditalia.it - Gualtieri paga la piazza per “salvare il soldato Elly” con i soldi dei romani: sborsati 270mila euro

Roma Capitale poteva restare insensibile alla“spontanea” di sabato scorso convocata da Repubblica peril? Certo che no, il Campidoglio guidato dal compagno Roberto, sul palco della carnevalata delle sinistre a fare il padrone di casa, non ha badato a spese. Dopo la notizia dell’Università di Parma chela trasferta agli studenti smaniosi di partecipare alla sfilata-Arlecchino per l’pa, per l’Ucraina, per il riarmo, per il disarmo, per la pace), arriva quella, ben più scandalosa, sul solerte impegno del Comune di Roma. Ben più generoso del pullman messo a disposizione dall’ateneo emiliano.ladi Repubblica con ideiIl Comune di Roma, come rivela Libero in esclusiva, ha sborsato benper l’allestimento della