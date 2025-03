Secoloditalia.it - Gualtieri appiedato: il Pnrr ha finanziato 400 bus elettrici, ma a Roma ne circolano solo 15 (video)

Qualcuno salvi ini da Roberto, sindaco TikToker: l'ultimo disastro Capitale riguarda i nuovi busrimasti quasi tutti ad arrugginire nelle autorimesse. "Sui social il sindaco di, Roberto, continua a promuovere cose che non esistono: dei nuovi busdi Atac, ce ne sono in circolazione appena 15, a fronte dei 110 della prima commessa, tutti immatricolati e a carico dei cittadini da mesi". La denuncia arriva da FdI capitolino. Stefano Erbaggi consiglliere comunale di Fratelli d'Italia riporta i numeri: "Basta fuffa .