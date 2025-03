Secoloditalia.it - Guai a chi tocca Askatasuna: i “nuovi” comunisti minacciano i magistrati che vogliono la condanna dei violenti

Chiil centro socialemuore. Funziona un po’ come diceva quell’antico spot “Su De Rica non si può!”: la celebre frase di Gatto Silvestro che chiudeva ogni cartone animato quando, minacciato, il canarino Titti trovava riparo su un prodotto De Rica”. Nessuno poteva più metterlo in pericolo. Qui a Torino purtroppo non siamo in un cartone animato. E il magistrato Lucia Musti, è stata minacciata gravemente dai bravi ragazzi del centro sociale, colpevole di avere «sollecitato ladei militanti die del movimento No Tav» imputati a Torino nel maxi-processo in via di conclusione. Sollecitazione che il procuratore generale della Corte di Appello di Torino ha tenuto durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario nel capoluogo piemontese.N-Pci contro la toga: “Serva della mafia del Tav”Lucia Musti è stata definita dall’anonimo estensore del comunicato “prezzolata e serva della mafia del Tav” in un documento diffuso dal N-Pci (nuovo Partito comunista italiano), un comitato di ultra sinistra legato ai Carc (Comitati di appoggio alla Resistenza per il Comunismo).