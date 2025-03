Laspunta.it - Grottaferrata, il cimitero si rifà il look

Leggi su Laspunta.it

Si sono conclusi il 12 marzo i lavori di rifacimento del manto stradale sul tratto antistante all’entrata delcomunale, su Via Anagnina. Grazie al nuovo asfalto l’accesso alsarà facilitato ai pedoni e sarà più agevole il parcheggio per i veicoli. L’intervento di riqualificazione dell’area è volto a facilitare anche gli accessi da parte di persone con difficoltà nella deambulazione e favorisce la sicurezza di chiunque transiti a piedi su quel tratto di strada. Inoltre, i principali interventi migliorativi previsti nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario della gara per la gestione dei servizi cimiteriali sono:Potenziamento dei segnalatori acustici di chiusura del: questo intervento mira a migliorare la sicurezza del sito, garantendo che i visitatori siano informati in modo tempestivo e chiaro della chiusura imminente del, prevenendo così situazioni di disagio e possibili rischi per le persone che potrebbero rimanere accidentalmente all’interno dell’area cimiterialePotenziamento dell’attività di smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da estumulazioni programmate: saranno installati contenitori a tenuta stagna e di adeguata capacità per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali, e verranno predisposte aree di stoccaggio temporaneo ben delimitate e segnalate, in conformità alla normativa vigente, per garantire la sicurezza durante la fase di accumulo e movimentazione dei rifiuti.