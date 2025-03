Lapresse.it - Grosseto, studentessa di 17 anni muore in gita sul traghetto al largo di Napoli

Leggi su Lapresse.it

Unadi 17diè deceduta aldidopo aver accusato un malore mentre si trovava a bordo di undiretto a Palermo. La giovane stava partecipando a unascolastica organizzata dal Polo Tecnologico Manetti Porciatti di. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si è sentita male durante il viaggio e si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella sua cabina. I compagni di classe, che condividevano la cabina con lei, hanno dato subito l’allarme. I soccorsi sono giunti rapidamente aldella costa di, dove sono intervenuti una motovedetta della Guardia Costiera e un medico del 118. Nonostante gli sforzi per rianimarla, la ragazza è deceduta poco dopo. La salma è stata successivamente trasportata all’obitorio dell’ospedale, dove sarà sottoposta a esame autoptico per chiarire le cause del decesso.