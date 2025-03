Sport.periodicodaily.com - Grecia-Scozia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata degli spareggi di Nations League 2024/2025. Gli ellenici ambiscono alla promozione in Lega A, mentre gli scozzesi devono evitare la retrocessione che seguirebbe la delusione dell’Europeo scorso.si giocherà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Karaiskaikis di Atene.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la mancata partecipazione all’Europeo, gli ellenici hanno saputo rialzare la testa rendendosi protagonisti di un grande girone di Nations League. La Nazionale di Jovanovic è stata infatti capace di vincere ben 5 partite su sei, e una sola sconfitta contro l’Inghilterra. Ora si vuole completare l’opera con la promozione in Lega A.Gli scozzesi, dopo aver fatto un grande girone di qualificazione agli Europei, si sono involuti, venendo eliminati dalla fase finale del torneo continentale, per poi raccogliere tre sconfitte, un pareggio e due vittorie nel girone di Nations League.