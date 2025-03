Gravissimo Grande Fratello Federico critica Zeudi e scoppia il caos | le denunce sui social

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non c’è pace tra Helena Prestes eDi Palma, che continuano a scontrarsi al. Il conflitto tra le due modelle è stato riacceso questa settimana da un messaggio aereo inviato a, che sembrava essere una frecciatina nei confronti di Helena Prestes, che qualche settimana fa aveva parlato della confusione della coinquilina e ormai ex amica: “La sessualità non è confusione”. Queste parole hanno innescato un nuovo acceso confronto tra le due, con la discussione che è proseguita anche durante la diretta successiva su Canale 5.Helena ha spiegato che il suo commento non era riferito alla sua sessualità, ma semplicemente alla sua confusione tra i sentimenti per lei e quelli per Javier ma che le sue parole sono state utilizzate solo allo scopo di andarle contro e creare nuove tensioni in casa.