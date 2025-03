Ilnapolista.it - Gravina: «Spalletti ha dato all’Italia una intelaiatura da club»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina inquadra il momento della Nazionale a due giorni dalla sfida alla Germania a San Siro per la Nations League. Le sue dichiarazioni a Sky Sport:«Non è una gara come le altre ma un'insieme di emozioni della storia del calcio mondiale. Luciano Spalletti ha chiesto tempo, ha dato all'Italia una intelaiatura da club. C'è entusiasmo, voglia di emergere e di regalare soddisfazioni ai tifosi». A due giorni dal match di Nations League a San Siro tra Italia e Germania, il presidente della Figc, Gabriele Gravina traccia un quadro del percorso della nostra Nazionale e le aspettative per una gara che non è mai come le altre:«Italia-Germania è Italia-Germania, si racconta da sola, è un'insieme di emozioni della storia del calcio mondiale.